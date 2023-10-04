الرئيس السيسى: الجيش المصرى تمكن بالتخطيط والعزيمة من تحقيق نصر أكتوبر

كتب أحمد عرفة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تفاصيل حرب أكتوبر، قائلا إنه "بمفردات القوة الموجودة التى كانت لصالح إسرائيل، تمكن الجيش المصرى بالفكر والتخطيط والعزيمة أن يحقق النصر، وعندما نقول اليوم إنه كان هناك جسر جوى ضخم نحن لا نستدعى حالة بل نحكى كيف نفهم الحكاية".

وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "عندما يقول كيسنجر في مذكراته أن القرار كان عدم السماح بهزيمة السلاح الغربى، أى أن القرار كان على مستوى القوتين العظمتين".

وتابع الرئيس السيسي :"نحن كدولة علينا دور نعمله بموضوعية، لأننا نريد في تعاملنا أن نكون دائما الحق، لأن الحق لا يمكن التغلب عليه وكذلك الصدق، وإذا أردت معرفة الحكاية فليس بعنوان تسمعه أو مقولة تتردد، بل تقرأ وتسمع كويس لأنها بلدك إذا كنت مهتم".



