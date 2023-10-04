وأفادت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - بأن قواتها أغرقت قوة إنزال بحري أوكرانية مكونة من زورق حربي عالي السرعة ودرجات مائية سريعة شمال غربي البحر الأسود، حاولت التسلل إلى شبه جزيرة القرم الروسية.

من جانبه، أكد حاكم مقاطعة (بريانسك) غربي روسيا ألكسندر بوغوماز، إسقاط الدفاع الجوي لمسيرة أوكرانية في المقاطعة دون إصابات أو أضرار، موضحا "أن القوات الأوكرانية حاولت تنفيذ هجوم إرهابي على المقاطعة بطائرة بدون طيار، وقامت الدفاعات الجوية بتدميرها".

وكانت الدفاعات الجوية الروسية قد أسقطت أمس 3 قذائف صاروخية ومسيرتين أوكرانيتين استهدفت منطقة غرايفورونسك في مقاطعة بيلغورد جنوب غربي روسيا.