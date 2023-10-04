الحبس سنة وغرامة مليون جنيه للطالبين المتهمين بسرقة الآثار من جامعة سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم "ن.ك.ن" طالب و"ا.ز.ص"طالب بالحبس سنة مع الشغل وغرامة مليون جنيه لكل منهما لاتهامهما بسرقة قطع أثرية من داخل كلية الآثار بجامعة سوهاج بدائرة قسم ثان.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين وئام سامى نجيب وايهاب عبد المنعم ابو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما اتهمت النيابة العامة المتهمين بسرقة 59 قطعة مملوكة لكلية الآثار بجامعة سوهاج بأن قاما بكسر باب المتحف وكسر الفترينات المحاط بها القطع الأثرية عن طريق أداة حديدية، كما اتلفا بعض القطع الأثرية المملوكة لكلية الآثار أثناء نقل الآثار وإخفائها، كما اتلفا شيئا من المباني والأملاك المعدة للنفع العام وهو الباب الحديدي الخاص بمتحف كلية الآثار، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وإحالتهما إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.