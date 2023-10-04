وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" اليوم الأربعاء، أن الجيش الصومالى استعاد السيطرة على قرية ” غاى ورو”، الزراعية، كما تم تدمير مرتكزات للإرهابيين في تلك المنطقة .

وأضافت أن القوات المسلحة الصومالية تواصل التعاون مع القوات المحلية بولاية جلمدج الإقليمية، في عمليات تصفية فلول مليشيات الشباب الإرهابية الذين يختبئون فى بعض القرى النائية هناك.. مشيرة إلى أن الجيش الصومالي بدأ ملاحقة الخلايا الإرهابية في منطقة ” شبيلو” بجنوب غرب محافظة مدج بوسط البلاد.