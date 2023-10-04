الجريدة الرسمية تنشر قرار محافظ كفر الشيخ بتعديل مخطط مدينة الرياض

كفر الشيخ- محمد سليمان

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، في عددها رقم 220 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 1483 بتاريخ 14 أغسطس 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لمدينة الرياض، برفع خدمة زراعية وتحويلها لسكني مقترح بناء على المعاملة رقم 1159230046760 بتاريخ 2 يناير 2023

المادة الثانية ينشر القرار في الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 8/8/2023، والمتضمن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلي لمدينة الرياض، برفع خدمة زراعية وتحويلها لسكني مقترح بناء على المعاملة رقم 1159230046760 بتاريخ 2 يناير 2023، وعلا ما تقتضيه المصلحة العامة.