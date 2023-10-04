الجالية المصرية بالمغرب تحرر توكيلات للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى.. صور

كتب أحمد جمعة

حرر أبناء الجالية المصرية لدى المملكة المغربية، الأربعاء، أكثر من 30 توكيلا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك دعما للنهضة والتنمية التي يقودها والحفاظ على أمن واستقرار مصر التي تعافت من مشكلاتها خلال السنوات الماضية، بحسب ما أكده الحاج أحمد رضوان رئيس جمعية الجالية المصرية لدى المغرب لـ"اليوم السابع".

وأشار "رضوان" إلى حرص عدد كبير من أبناء الجالية المصرية لدى المملكة المغربية لتحرير توكيلات للمرشح عبد الفتاح السيسي، موضحا أن عدد من أبناء الجالية سافروا لساعات طويلة حرصا منهم على تحرير التوكيلات اللازمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

فيما أكد نائب رئيس الجالية المصرية لدى المغرب أحمد عبد الخالق تحرير عدد كبير من المصريين المقيمين في المملكة المغربية لتوكيلات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، موضحا أن التنمية والنهضة العمرانية الكبيرة التي شهدتها مصر لم تحدث منذ فترة حكم محمد على.

وأضاف عبد الخالق: المصريون في المغرب يرون أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأنسب لقيادة مصر، نظمنا تظاهرة في حب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي وحررنا توكيلات دعما له .. أعيش في المغرب منذ عام 1973 ولم تشهد مصر أي تنمية خلال العقود الأخيرة إلا في عهد السيسي.

في السياق نفسه، أكد أحمد الطوخي من أبناء الجالية المصرية لدى المغرب تحرير المصريين المقيمين في المملكة توكيلات للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن مصر شهدت تطورا لاحظنا تطورا كبيرا خلال فترة تولى الرئيس السيسي رئاسة البلاد.

وأضاف بالقول: نحن ندعم الرئيس السيسي ونسير معه في طريق التنمية التي تشهدها البلاد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه كافة دول العالم.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أول أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.



توكيلات لمرشحي الرئاسة من الجالية المصرية لدى المغرب



الجالية المصرية لدى المملكة المغربية



المصريون في المغرب