الثقافة تنقل حفل على الحجار فى احتفالات أكتوبر من الإسماعيلية إلى العجوزة

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن فرع ثقافة الإسماعيلية، نقل احتفالية الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة والتى كان من المقرر لها أن تقام اليوم الأربعاء بمسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، إلى مسرح السامر بالعجوزة، وذلك بسبب حريق مديرية أمن الإسماعيلية.

وتُقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، فعالية ثقافية وفنية احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيد، غدًا الأربعاء، بمسرح السامر بالعجوزة وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء حفلًا فنيًا كبيرًا للفنان علي الحجار، وتبدأ الاحتفالية بعرض فيلم من إنتاج الإدارة العامة للثقافة السينمائية عن العبور، إلى جانب تقديم أوبريت فني لفرقة النيل للغناء الشعبي بالاشتراك مع فرق سوهاج والعريش وأسوان والإسكندرية للفنون الشعبية.

ومن المقرر أن يقدم الفنان كريم كوجاك، حفل انتصارات أكتوبر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما سيتم تقديم أوبريت جيش الشمس، ومن المقرر إذاعة الحفل عبر قناة الحياة.