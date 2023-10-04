التموين: ارتفاع مخزون زيت الطعام لأول مرة إلى أكثر من 6 أشهر

كتب مدحت وهبة

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن توفير كافة السلع الغذائية وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة، كما يوجد مخزون استراتيجى لزيت الطعام يكفى لأكثر من 6.6 أشهر لأول مرة، حيث كان المخزون لا يتجاوز شهرين أو ثلاثة، كما نجحت وزارة التموين بتوجيهات القيادة السياسية فى تأمين مخزون لكافة السلع ومنتجات اللحوم والدواجن.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، تعاقدت على شراء 63 ألف طن زيت طعام عباد خام صب مستورد، وذلك في ضوء تكوين مخزون لتغطية احتياجات شهر رمضان المعظم 2024، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية بشكل مستمر.

وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.