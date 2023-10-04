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"الإسكان" توقع بروتوكول تعاون لتشغيل وإدارة الأندية بعدد من المدن الجديدة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:55 ص
"الإسكان" توقع بروتوكول تعاون لتشغيل وإدارة الأندية بعدد من المدن الجديدة "الإسكان" توقيع بروتوكول تعاون
كتب أحمد حسن

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وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون مع شركة استادات لإدارة المنشآت والمناسبات الرياضية، لتشغيل وإدارة الأندية ومناطق حمامات السباحة وملحقاتها، بالمناطق والمجمعات السكنية بعدد من المدن الجديدة، وقام بالتوقيع كل من، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمهندس سيف الله الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات.
 
وأكد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى ضمان تقديم الخدمات الترفيهية لسكان المجمعات السكنية بالمدن الجديدة على أعلى مستوى، والحفاظ على المنشآت الترفيهية والاستثمارات التى تم إنفاقها لتنفيذها، وكذا الحفاظ على المظهر الجمالي والطابع العمراني للمدن الجديدة، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين.
 
وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه بموجب بروتوكول التعاون تمنح الهيئة لشركة استادات حق إدارة وتشغيل المنشآت الترفيهية (حمام السباحة وملحقاته، أو المبنى الاجتماعي، أو الملاعب إن وجدت) ضمن مشروع جنة للإسكان الفاخر بمدن (6 أكتوبر – الشروق – الشيخ زايد – دمياط الجديدة – المنصورة الجديدة – المنيا الجديدة – العبور – ....) أو أي مشروعات سكنية أخرى مملوكة بالكامل للهيئة والمساحات التشغيلية الخاصه بها، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وكذا إمكانية تسويق عضويات أندية سيتى كلوب المملوكة للشركة بالتعاون مع الهيئة، وطبقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

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