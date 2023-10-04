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الأرصاد: طقس مائل للحرارة غدا وفرص سقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:23 م
الأرصاد: طقس مائل للحرارة غدا وفرص سقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 31 درجة حالة الطقس - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبا) على جنوب الوجه البحري والصحراء الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 50% تقريبا) على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبا) على القاهرة الكبرى.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 23، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة

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