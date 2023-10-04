اعترافات لصوص السيارات الملاكى: "بنطلب توصيلة ونسرق السيارة بالإكراه"

كتب سليم على

أدلى 3 أشخاص أمام النيابة العامة، باعترافات تفصيلية تفيد تكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه في سرقة السيارات الملاكى بمحافظتى المنيا وأسيوط عن طريق الأكراه.

وأضاف المتهمين خلال التحقيقات، أنهم يطلبون سيارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالسيارات، ويضعون خطه محكمة من خلال اختيار مكان ناء من السكان لتوصيلهم وبمجرد الوصول يشهرون الأسحلة النارية في وجه السائق وإجباره على ترك سيارته، والهروب بها ووضعها في منطقة أمنة تمهيدا لبيعها.

نجحت الداخلية في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة سيارة ملاكي بالإكراه بالمنيا، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنيا من (حاصل علي بكالوريوس- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) بقيام مجهولين باستقلال السيارة قيادته لتوصيلهما من مدينة العبور بالقليوبية لدائرة مركز شرطة أسيوط عن طريق أحد التطبيقات وحال سيره بدائرة المركز طلبا منه التوقف وقاما بتهديده بسلاح أبيض كان بحوزتهما والاستيلاء على السيارة ولدى قيامه بمنعهما وتعلقه بها أُصيب بسحجة بإحدى قدميه إلا أنهما تمكنا من الاستيلاء عليها ولاذا بالهرب بها.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى المنيا وأسيوط)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم "السيارة المستولى عليها".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.