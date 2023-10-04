اعترافات المتهم باستغلال الأطفال فى التسول بالعجوزة.. اعرف التفاصيل

كتب سليم على

أدلى عاطل باعترافات أمام النيابة العامة بشمال الجيزة، تفيد بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في استغلال الأطفال وإجبارهم على التسول في شوارع القاهرة، مؤكدا تحقيق أرباح مالية كبيرة من خلال استغلالهم.

وأضاف خلال التحقيقات، أنه يدرب الأطفال على استجداء المارة فى الشوارع والحصول على أموال منهم كرها عنهم، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة استغلال الأطفال.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" -مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى، وبحوزته (سلاح أبيض "كتر") وبصحبته 3 أطفال أحداث.

بسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهم باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.