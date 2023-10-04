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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر الليلة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:20 ص
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر الليلة الأطقم الأمنية
كتب إيهاب المهندس

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وإنبي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية، فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم واللاعبين، وخلق أجواء آمنة للجميع.
 
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 
وتوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزاً مُثيراً على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.
تقدم وليد الكرتى لفريق بيراميدز فى الدقيقة 72 وتعادل كهربا للأهلى بعدها بدقيقتين، قبل أن يُضيف حمدى فتحى الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافى الأول.

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