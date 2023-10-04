ونقلت صحيفة "تايوان نيوز" التايوانية عن إدارة الطيران المدنى قولها إنه تم بالفعل إلغاء ما لا يقل عن 93 رحلة جوية فى المطارات في جميع أنحاء الجزيرة بسبب الأمطار الغزيرة والرياح القوية التى تضرب البلاد، ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه مكتب الملاحة البحرية والموانئ إلغاء 96 رحلة بالعبارات.

من جانبهم، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يصل الإعصار إلى اليابسة في الجزء الجنوبي الشرقي من تايوان خلال ساعات الليل اليوم الأربعاء، أو صباح يوم غد الخميس.

وقد أعلنت جزر "بينجو" و"أوركيد" و"جرين" النائية في تايوان إغلاق المدارس والأعمال تحسبا لطقس قاس ناجم عن الإعصار، كما أعلنت أجزاء من مقاطعة "بينجتونج" الجنوبية أيضا عن عمليات إغلاق.

ويتجه الإعصار "كوينو" في الوقت الحالي غربا نحو تايوان وتبلغ سرعة الرياح التي تصاحبه 155 كيلومترا في الساعة، وذلك وفقا لمكتب الأرصاد الجوية التايوانى.