إلغاء إضرابين لعمال مترو لندن بعد التوصل لاتفاق حول الوظائف

كتبت رباب فتحى

أعلنت نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل أنه تم إلغاء إضرابين كان من المقرر أن ينظمهما عمال مترو أنفاق لندن هذا الأسبوع، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وكان من المقرر أن يقوم أعضاؤها بالإضراب يومي الأربعاء والجمعة، لإغلاق المترو بسبب خطط لخفض عدد الموظفين بما يصل إلى 600 وظيفة لتوفير التكاليف.

وقالت النقابة إن الإضرابات ألغيت بعد "تقدم كبير" في المحادثات مع مترو أنفاق لندن في خدمة أكاس، على الرغم من استمرار وجود عناصر من الخلاف واستمرار المفاوضات على نطاق أوسع بشأن المعاشات التقاعدية واتفاقيات العمل.

وقال الأمين العام لنقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل ، ميك لينش، إن التهديد بالإضراب أدى إلى "تأمين هذا النصر"، مضيفًا: "ما زلنا في نزاع حول القضايا العالقة حول المعاشات التقاعدية واتفاقيات العمل وسنواصل السعي للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض".

وقالت هيئة النقل في لندن إن القرار كان "أخبارًا جيدة للندن" وأكدت من جديد أنه لن يفقد أي موظف وظيفته.

ومع ذلك، استمر اضطراب ركاب السكك الحديدية يوم الأربعاء، حيث استمر الإضراب الوطني لسائقي قطارات نقابة "آسليف" بسبب نزاع منفصل. ولن تعمل أي قطارات على معظم الطرق في إنجلترا، كما ستتأثر الخدمات عبر الحدود إلى ويلز واسكتلندا.

وبدأ أعضاء نقابة "أسليف" الإضراب للمرة الثانية خلال أربعة أيام، في إضراب لمدة 24 ساعة ليتزامن مع اليوم الأخير لمؤتمر حزب المحافظين في مانشستر.

وأوضحت الصحيفة أن الإضراب، وهو التوقف الرابع عشر لنقابة "أسليف" منذ بدء النزاع في يونيو 2022 بين جميع مشغلي القطارات المتعاقدين مع وزارة النقل، يعني أنه لن تعمل قطارات على معظم الطرق الإنجليزية، وستتأثر الخدمات عبر الحدود إلى ويلز واسكتلندا.

ولن يتمكن سوى عدد قليل من شركات القطارات من تشغيل أي خدمات.

وأثار الإضراب احتمال أن يعلن رئيس الوزراء البريطانى، ريشي سوناك، في خطابه في المؤتمر عن إلغاء خدمات القطارات عالية السرعة HS2 المستقبلية من لندن إلى مانشستر في يوم لا تعمل فيه قطارات بين المدن بين المدن.