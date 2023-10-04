إصابة 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 6 أشخاص فى حادثين متفرقين بالحامول والرياض بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفيات كفر الشيخ والحامول، لتلقى الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوصول 6 مصابين، أصيبوا فى حوادث متفرقة، فأصيب " حسن.ع،ح" 29سنة، بجرح قطعى بالوجه واليد اليسرى، و" زهير.ع.ح"، 28 سنة، بجرح قطعى فى الأنف والوجه، فى مشاجرة مع أخرين، وتم نقل المصابين، لمستشفى الحامول المركزى، لتلقى العلاج الازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما أصيب " محمد.ن.ا" 18سنة، و" تامر.م.ل" 15سنة، و" عبدالله.م.ل" 18سنة، وأحمد.ل.م"20سنة، بإصابات متفرقة فى الجسم، لتصادم دراجتين ناريتين على طريق كفر الشيخ الرياض، وجرى نقلهم لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.