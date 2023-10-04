إصابة 15 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب 15 عاملا بإحدى الشركات بمدينة العاشر من رمضان،منذ قليل، بسحجات وكدمات وإصابات متفرقة بأنحاء الجسم،اثر تعرضهم لحادث انقلاب أتوبيس 26 راكب بطريق " العاشر- بلبيس" قبل كوبرى سيراميكا.



تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية امن الشرقية،اخطارا بوقوع حادث بطريق " العاشر - بلبيس" قبل كوبرى سيراميكا نطاق مدينة العاشر من رمضان.



انتقلت الأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ، وتبين انقلاب أتوبيس 26 راكبا تابع لشركة مواسير، وأسفر الحادث عن إصابة 15 عاملا بإصابات متفرقة تم نقل الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الي مستشفى العاشر الجامعى.



وجاري تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث من الطريق،وتسير الحركة المرورية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

