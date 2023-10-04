إصابة 14 شخصا فى حادثى تصادم سيارات فى المنيا

أصيب 14شخصا فى حادثين متفرقين بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج وتحرير محاضر واحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقيات .

فيما شهد الطريق الصحراوى الشرقى حادث إنقلاب سيارة شمال بوابة الرسوم بالمنيا ، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة رقم 8129 ربع نقل بالصحراوي الشرقي شمال بوابة الرسوم بمركز المنيا إثر انفجار الإطار الخلفي الأيسر. وأسفر الحادث فى إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات متنوعة

وتم نقل المصابين إلى المستشفي العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.