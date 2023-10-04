اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:18 ص
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إصابة 14 شخصا فى حادثى تصادم سيارات فى المنيا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:10 ص
إصابة 14 شخصا فى حادثى تصادم سيارات فى المنيا حادث - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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أصيب 14شخصا فى حادثين متفرقين بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقى العلاج وتحرير محاضر واحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقيات .
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمدينة المنيا الجديدة، أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص، باصابات متنوعة تم نقل المصابين إلى المستشفي العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
فيما شهد الطريق الصحراوى الشرقى حادث إنقلاب سيارة شمال بوابة الرسوم بالمنيا ، وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة رقم 8129 ربع نقل بالصحراوي الشرقي  شمال بوابة الرسوم بمركز المنيا إثر انفجار الإطار الخلفي الأيسر. وأسفر الحادث فى إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات متنوعة 
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفي العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


 

 


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