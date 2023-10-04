اليوم السابع
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إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة السيارات فى عين شمس

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:29 م
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة السيارات فى عين شمس محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قررت  نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة عاطل إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، وذلك على خلفية اتهامه بسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، بقصد بيعها لعملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة عين شمس مكانا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 
البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المواطنين، يفيد بسرقة سيارته الخاصة من أمام منزله بدائرة القسم.
 
وبعمل التحريات واستخدام التقنيات الحديثة بتفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية السارق، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، بالإضافة إلى ارتكابه عدد من الوقائع المشابه، بقصد بيعها لعملائه سئ النية، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه.

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