اليوم السابع
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إجراء الكشف الطبي على 983 مريضًا بقوافل طبية فى كفر الشيخ

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:00 م
إجراء الكشف الطبي على 983 مريضًا بقوافل طبية فى كفر الشيخ جانب من القافلة
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت مستشفى جامعة كفر الشيخ، تنظيم قافلة طبية، لإجراء الكشف الطبي المجاني، وتقديم الأدوية مجانا للمترددين، ضمن التحالف الوطني، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

 أعلن عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، عن تنظيم الأورمان بكفر الشيخ بقافلة طبية بتنظيم قافلة العلاج الجاد بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، ليصبح عدد القوافل خلال شهر أغسطس وسبتمبر، 9 قوافل علاج جاد وتم الكشف خلال 9 قوافل على 982 مريض.

وأكد درغام، أن القرى والمراكز المستفيدة من القافلة الطبية، قرية كنيسة الصرادوسي، وقرية دمرو سليمان، منشأة علي أغا، وقرية الشراقوة مركز دسوق، وقرية الصوافرة، والفقهاء والسبايعة وأولاد سلامة مركز بلطيم، ومدينة فوه، وقرية أبو دراز مركز فوه، وإجراء تم الكشف، وجميع الأشعات والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الأورمان.

 
 


 

 


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