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أمين نقابة المعلمين بالشرقية: ندعم الرئيس السيسى من أجل استكمال المسيرة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:16 م
أمين نقابة المعلمين بالشرقية: ندعم الرئيس السيسى من أجل استكمال المسيرة هاني مرشد امين عام نقابة المعلمين بالشرقية
الشرقية- إيمان مهنى

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أكد هاني مرشد أمين عام نقابة المعلمين بالشرقية، أنه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسية، من أجل استكمال المسيرة.
 
وأضاف لـ " اليوم السابع"، أن الرئيس السيسي أسس مشروعات وإنجازات ملموسة على أرض الواقع للمواطن المصري، مؤكدًا أن ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى رسالة طمأنة لملايين المصريين، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، التى انطلقت في البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة  30 يونيو المجيدة.
 
ودعا أمين عام نقابة المعلمين بالشرقية، جميع المصريين للمشاركة بإيجابية في الاستحقاق الانتخابي المرتقب، من أجل بناء المستقبل واختيار القائد الذي يحقق لمصر ما تصبو إليه من تقدم واستقرار .
 
 
 
 


 

 


الشرقية

انتخابات الرئاسية

دعم ترشيح السيسي

نقابة المعلمين بالشرقية

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