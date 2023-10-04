أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 4-10-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4-10-2023.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، واكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، ودلتا للطباعة والتغليف، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والمصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.

البورصة تربح 14 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 461 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.46%، والعرب على 8.29%، واستحوذت المؤسسات على 26.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 19.9 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 19873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23791 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8318 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5546 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.80% ليغلق عند مستوى 5378 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.

وصعدت أسهم 87 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 49 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 27.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.46%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 56.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.83%.

- اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 37.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.76%.

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 6.890 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 10.95%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 0.385 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.32%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 11.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.98%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 0.798 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.80%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 45.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.47%.

- السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك بسعر إغلاق 18.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.30%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 11.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.28%.