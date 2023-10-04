أستاذ كبد: انخفاض الإصابة بالجرثومة الحلزونية فى مصر بسبب تحسن الوضع الصحى

كتبت أمل علام

كشف الدكتور محسن سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنوفية، إن الجرثومة الحلزونية انخفضت في مصر من 90 % إلى 66 % نتيجة تحسن الوضع الصحى، وانتشار الوعى والتعرف على طرق انتشارها وتوافر العلاج، مضيفا، إنها جميعها أدت إلى خفض معدلات الإصابة ، مشيرا إلى أن الجرثومة الحلزونية مسئولة عن الإصابة بسرطان المعدة.

وقال، إن القضاء عليها يمنع الإصابة بسرطان المعدة، مؤكدا على أن الأدوية التي تعالج الجرثومة كلها متوافرة في مصر، وتؤدى إلى نتائج فعالة في علاج المرض، وتحقق نسب شفاء تصل من 80 إلى 90%، مشيرا إلى أن تشخيص الجرثومة الحلزونية من خلال النفس، أو أخذ عينة من جدار المعدة أو من خلال البراز وكلها وسائل فعالة لتشخيص المرض.

وأكد، إن العلاجات كثيرة ومتوافرة للقضاء على البكتيريا الحلزونية، موضحا، إن نسب الإصابة في مصر متوسطة، موضحا، إنه ليس كل شخص مصاب بالجرثومة الحلزونية تحدث له مضاعفات منها، حيث أن الذى يحدث له مضاعفات منها لا يمثل سوى 1% من المرضى، موضحا، أنها تصيب 50% من سكان العالم، نتيجة الأكل والمياه الملوثة والازدحام، مشيرا إلى أن انتقالها عن طريق الرذاذ أو من خلال الطعام.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الدولى الموحد للكبد والجهاز الهضمى ، والذى اختتمت أعماله مؤخرا بالقاهرة بحضور خبراء من جميع دول العالم.