أخبار مصر.. السيسى يحرر توكيلا للمستشار محمود فوزى ليتولى أولى خطوات حملته الانتخابية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها حرر المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي توكيلا للمستشار محمود فوزي ليتولى أولى خطوات حملته الانتخابية.

وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد كلف المستشار محمود فوزي، برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.. وفيما يلى موجزا لأهم الأخبار.

البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ34.97 مليار دولار نهاية سبتمبر

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 34.97 مليار دولار فى نهاية شهر سبتمبر 2023 مقارنة بنحو 34.92 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2023.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.

الأرصاد: طقس مائل للحرارة غدا وفرص سقوط أمطار والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الخميس، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريبا) على جنوب الوجه البحري والصحراء الغربية، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (بنسبة حدوث 50% تقريبا) على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبا) على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، فضلا عن وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريبا) على القاهرة الكبرى.

"قوى النواب" توافق نهائيا على مشروع قانون زيادة علاوة الغلاء والمعاشات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.

فريد زهران يُجرى الكشف الطبى للانتخابات الرئاسية بمستشفى معهد ناصر

أجرى فريد زهران، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فحوصات الكشف الطبي بمستشفى معهد ناصر، استعدادًا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، واستكمال تقديم أوراقه في الموعد المحدد، على أن يستأنف غدا بقية الفحوصات المطلوبة.

وقد خضع فريد زهران، لفحوصات رسم القلب وغيرها من الفحوصات التى نصت عليها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن بينها فحوصات السكر وتحليل المخدرات.

وأوضح فريد زهران المرشح الرئاسي المحتمل، أن أبرز نقاط القوة في برنامجه الانتخابي أنه يشكل بديلا متكاملا مدنيا وديمقراطيا في جوهره إصلاح سياسي واقتصادي، ونضمن من خلاله تحسين أحوال الناس المعيشية في وقت قصير.

سعر الجنيه الذهب ينخفض 40 جنيها ليسجل 17240 جنيها

انخفض سعر الجنيه الذهب في مصر بحوالي 40 جنيها في تعاملات اليوم، عقب هبوط سعر الذهب قبل قليل 5 جنيهات في الجرام عيار 21 وهو العيار المكون للجنيه الذهب في السوق، وسجل سعر الجنيه الذهب 17240 جنيها مقابل17280 جنيها في مستهل التعاملات.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2155 جنيها.

عيار 18 يسجل 1847 جنيها.

عيار 24 يسجل 2463 جنيها.

الجنيه الذهب 17240 جنيها.

قرار جمهورى بإعادة تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس إدارتها، بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن ، بتعيين خمسة من المستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ 5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لإثنين من السادة المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.

وبموجب القرار الجمهوري الحالي ، يترأس مجلس إدارة الهيئة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي و الذي تنتهي مدته في الثامن من أكتوبر الجاري، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.

الإسكان: افتتاح أول مدرسة رسمية للغات بمدينة العلمين الجديدة

أعلن المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، عن أنه تم افتتاح مدرسة " العلمين الجديدة الرسمية للغات" بحي الإسكان المتميز، سعة 28 فصلاً بمراحل تعليمية مختلفة (رياض الأطفال - ابتدائي - إعدادي -ثانوي)، والتي تعد أول مدرسة يتم تشغيلها بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح رئيس الجهاز أن مدرسة العلمين الجديدة الرسمية للغات قد فتحت باب التقديم لقبول دفعة جديدة من طلاب مرحلة رياض الأطفال للالتحاق بالعام الدراسي 2024/2023، من جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت أميرة خليل، مديرة المدرسة أن التقديم متاح حالياً لمرحلة رياض الأطفال فقط للالتحاق بمدرسة العلمين الجديدة الرسمية لغات، من خلال زيارة ولي الأمر المدرسة، وتقديم ولي الأمر أوراق التحاق التلميذ للمدرسة.

انخفاض نسبة التعاطى بين سائقى الحافلات المدرسية من 12% لـ 0.4%

على مدار السنوات الماضية نجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في التصدي لمشكلة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية للمواد المخدرة من خلال حملات الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، وانخفضت نسبة التعاطي بين سائقى المدارس من 12% عام 2017 الى 0.4% نتيجة تكثيف حملات الكشف.

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة عن طريق مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات ووزارة التربية والتعليم، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك لإجراء التحاليل الطبية للسائقين داخل مقر المدارس، ومن يثبت تعاطيه للمخدرات، سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توافد الموطنين على الشهر العقارى بالقاهرة لتوثيق توكيلات انتخابات الرئاسة.. صور

شهدت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بالقاهرة، توافد مئات المواطنين لليوم العاشر على مكاتب الشهر العقارى فى القاهرة لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

ويتضمن القانون الحصول علي 25 ألف تأييد عبر التوكيلات بالشهر العقارى على أن تكون من 15 محافظة، وبحد أدنى 1000 تأييد في كل محافظة، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية فى مادته الأولى الشروط التي يجب توافرها في مرشح الرئاسة، حيث نصت على أن ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين، وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.