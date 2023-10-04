أحمد مجاهد: روح أكتوبر العظيمة تجلت فى الحرب ضد الإرهاب للحفاظ على سيناء

كتب بلال رمضان

قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول نصر أكتوبر المجيد كان دقيقا للغاية، لأن واقع الأمر يكشف لنا أن مصر فقدت سيناء مرتين واستعادها الجيش المصرى العظيم.

وقال الدكتور أحمد مجاهد، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" برأيي أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، كان دقيقا جدا، لعدة أسباب، لأن الهدف الرئيسي من استعادة سيناء، يتمثل فى شقين، الأرض والسيطرة على الأرض، فما تم في حرب أكتوبر، هو استعادة الأرض، وكان حدث جلل عظيم.

وأضاف الدكتور أحمد مجاهد: ولكن بنفس روح أكتوبر، تمكن الجيش المصرى من استعادة سيناء بعدما كادت أن تضيع من مصر، أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وجعلها خارج السيطرة والسيادة المصرية، فهنا تجلت روح أكتوبر مرة ثانية.

وأكد الدكتور أحمد مجاهد على أن ما حدث فى سيناء فى الحرب على الإرهاب، لم يكن تصدي لعمليات إرهابية صغيرة، بل كان حربا حقيقة مع ميليشات حقيقة واستمرت لسنوات وشهدت تضحيات غالية جدا، حتى تم تحرير سيناء مرة أخرى، وهذا ما تحقق الآن، ويشعر به الشعب المصرى الآن من أمان فى كافة ربوع مصر، فهذه هى روح أكتوبر الممتدة.

وشدد الدكتور أحمد مجاهد على أن سيناء ستظل نقطة مفصلية فى جغرافيا العالم السياسية، فهي قلب مصر، والتفريط فيها، لا يعني التفريط في جزء من سيادة مصر، بل التفريط فى مصر كافة، فهى البوابة الشرقية والاستراتيجية لمصر.