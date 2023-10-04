اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أحمد مجاهد: روح أكتوبر العظيمة تجلت فى الحرب ضد الإرهاب للحفاظ على سيناء

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:14 م
أحمد مجاهد: روح أكتوبر العظيمة تجلت فى الحرب ضد الإرهاب للحفاظ على سيناء الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق
كتب بلال رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، حول نصر أكتوبر المجيد كان دقيقا للغاية، لأن واقع الأمر يكشف لنا أن مصر فقدت سيناء مرتين واستعادها الجيش المصرى العظيم.
 
وقال الدكتور أحمد مجاهد، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" برأيي أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم خلال الاحتفال بمرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، كان دقيقا جدا، لعدة أسباب، لأن الهدف الرئيسي من استعادة سيناء، يتمثل فى شقين، الأرض والسيطرة على الأرض، فما تم في حرب أكتوبر، هو استعادة الأرض، وكان حدث جلل عظيم.
 
وأضاف الدكتور أحمد مجاهد: ولكن بنفس روح أكتوبر، تمكن الجيش المصرى من استعادة سيناء بعدما كادت أن تضيع من مصر، أيام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وجعلها خارج السيطرة والسيادة المصرية، فهنا تجلت روح أكتوبر مرة ثانية.
 
وأكد الدكتور أحمد مجاهد على أن ما حدث فى سيناء فى الحرب على الإرهاب، لم يكن تصدي لعمليات إرهابية صغيرة، بل كان حربا حقيقة مع ميليشات حقيقة واستمرت لسنوات وشهدت تضحيات غالية جدا، حتى تم تحرير سيناء مرة أخرى، وهذا ما تحقق الآن، ويشعر به الشعب المصرى الآن من أمان فى كافة ربوع مصر، فهذه هى روح أكتوبر الممتدة.
 
وشدد الدكتور أحمد مجاهد على أن سيناء ستظل نقطة مفصلية فى جغرافيا العالم السياسية، فهي قلب مصر، والتفريط فيها، لا يعني التفريط في جزء من سيادة مصر، بل التفريط فى مصر كافة، فهى البوابة الشرقية والاستراتيجية لمصر.
 
 

احمد مجاهد

السيسى

حرب اكتوبر

نصر اكتوبر

الحرب ضد الارهاب



الموضوعات المتعلقة

محمد صابر عرب: الرئيس أصاب لبُ الحقيقة فى حديثه عن عظمة المصريين

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:48 م

بيير أجوستينى: ابنتى لم تصدق فوزى بجائزة نوبل للفيزياء لعام 2023

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:00 م

حقائق وأرقام من أرشيف جائزة نوبل فى الكيمياء منذ 1901 وحتى 2023.. إنفوجراف

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:00 م

حقائق وأرقام من أرشيف جائزة نوبل فى الكيمياء.. منحت 115 مرة لـ 192 عالما بينهم اثنان فازا بها مرتين وفازت بها 8 عالمات وحجبت 8 مرات.. قسمت مناصفة 25 مرة وبين ثلاثة 27 مرة ومنحت 63 مرة لعالم واحد

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة