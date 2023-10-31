وأفادت مصادر نقلاً عن مُستشفى "أبو يوسف النجار" في مدينة "رفح" جنوب القطاع، بسقوط شهداء أطفال وعدد من الإصابات بعد استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلاً غرب المدينة.

ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية عمارة سكنية من 4 طوابق على رؤوس ساكنيها في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وسط مناشدات بسرعة وصول سيارات الإسعاف لوجود عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وهم تحت الركام.

واستشهد 13 فردًا جميعهم من النساء والأطفال بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية منزلاً في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وانتشل مُسعفون ومواطنون 18 شهيدًا وعددًا من الإصابات بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلاً آخر في منطقة الزوايدة وسط القطاع نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية مُحيط مستشفى غزة الأوروبي جنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وأصيب عدد آخر عقب قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي بشكل عنيف أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وشرق جباليا وبيت حانون، والشيخ زويد شمال القطاع بعشرات القذائف الصاروخية، سقط بعضها على منازل السكان وأوقعت شهداء وجرحى.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية بالصواريخ منطقة الأبراج السكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة، ما أوقع إصابات في صفوف المدنيين.