اليوم السابع
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28 نوفمبر الحكم على متهم بقضية "خلية السويس الإرهابية"

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 03:00 م
28 نوفمبر الحكم على متهم بقضية "خلية السويس الإرهابية" حبس - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حجز إعادة محاكمة متهم صادر بحقه حكما غيابيا بالإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 28 نوفمبر للحكم.
 
وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى في وقت سابق بإعدام المتهم مع آخرين غيابيا فى قضية خلية السويس الإرهابية، وذلك فى أولى جلسات نظر هذه القضية التى لم يحضر فيها أى من المتهمين.
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية واستهداف منشآت حيوية.






خليه السويس

الجنايات

اخبار الحوادث




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