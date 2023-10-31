وكيل تعليم الغربية يجتمع بمديري الإدارات التعليمية والمدارس من خريجي المبادرة الرئاسية

الغربية مصطفى عادل

عقد مساء اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، اجتماعا بمركز التنمية المهنية بطنطا، بحضور مدير عام الشؤون التنفيذية، مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة الأمن، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ومديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية، وذلك لمتابعة العملية التعليمية، ومناقشة الخطوات القادمة للاستفادة من مديري المدارس خريجي المبادرة الرئاسية.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين هم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

كما ناقش وكيل الوزارة تأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المديرين من خريجي المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم فى مدارس الغربية، فور إصدار الوزارة قرارات التعيين لهم، وتقديم كافة سبل الدعم لهم من جانب مديري عموم الإدارات التعليمية.

وأوضح "حسن"، أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذي يتناسب مع طبيعة عملهم، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.