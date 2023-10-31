اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 10:19 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير خارجية تايلاند يجرى جولة تشمل مصر لبحث مصير رعاياه المحتجزين فى غزة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 09:16 ص
وزير خارجية تايلاند يجرى جولة تشمل مصر لبحث مصير رعاياه المحتجزين فى غزة قصف غزة
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يجرى وزير خارجية تايلاند زيارتين لقطر ومصر بصورة عاجلة، الثلاثاء والأربعاء، لبحث مصير 22 من مواطنيه ضمن المحتجزين داخل قطاع غزة.
 
وبحسب سكاي نيوز، شنت الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، تسللت خلاله عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة، وهاجمت مستوطنات حدودية مما تسبب في مقتل أكثر من 1400 شخص فيما تم أسر 239 شخص ، بينهم بحسب بانكوك 22 يحملون الجنسية التايلاندية.
 
وأمس الإثنين، قال رئيس الوزراء التايلاندى سريثا تافيسين إن حكومته تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم.
 
وسيلتقي وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا في الدوحة الثلاثاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن يسافر إلى القاهرة حيث سيجري محادثات مع نظيره المصري سامح شكري الأربعاء.






مصر

وزير خارجيه تايلاند

سامح شكرى

غزه

غزة

فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

اسرائيل

امريكا

واشنطن

اسرى اسرائيل

دمار غزه

قصف غزه

جرائم اسرائيل

جرائم حرب

الامم المتحده

الصليب الاحمر

الضفه الغربيه

اخبار فلسطين

شهداء غزه

مستشفيات غزه

قطع الانترنت

اجتياح برى

نتنياهو

استيطان

مستوطنون

مستوطنات الغلاف

7 اكتوبر

طوفان الأقصى



الموضوعات المتعلقة

مندوب فلسطين بالجامعة العربية يتهم إسرائيل بتنفيذ جريمة إبادة جماعية بحق شعبه فى غزة

الخميس، 26 أكتوبر 2023 04:40 م

معبر رفح طريق الإنسانية الداعم لحياة الأشقاء بغزة.. مصر تقود معركة دبلوماسية بامتياز وتكثف جهودها لتسهيل دخول المساعدات للأراضى الفلسطينية.. ونواب: القاهرة كشفت بالأفعال انتصارها الدائم لقضية العرب الأولى

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 07:00 ص

سامح شكرى يؤكد ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى قطاع غزة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 02:18 م

فلسطين تتقدم بمذكرة للجامعة العربية لعقد قمة لمجلسها على مستوى القمة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 05:02 م

وزير الاتصالات الفلسطينى: تواصلت مع مصر لتقوية الشبكات وكان الرد إيجابيا وسريعا

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 08:00 ص

"الفصائل الفلسطينية" تستهدف آليات إسرائيلية شمال وجنوب غزة

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:55 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة