وزير خارجية تايلاند يجرى جولة تشمل مصر لبحث مصير رعاياه المحتجزين فى غزة

وكالات الأنباء

يجرى وزير خارجية تايلاند زيارتين لقطر ومصر بصورة عاجلة، الثلاثاء والأربعاء، لبحث مصير 22 من مواطنيه ضمن المحتجزين داخل قطاع غزة.

وبحسب سكاي نيوز، شنت الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، تسللت خلاله عبر السياج الفاصل مع قطاع غزة، وهاجمت مستوطنات حدودية مما تسبب في مقتل أكثر من 1400 شخص فيما تم أسر 239 شخص ، بينهم بحسب بانكوك 22 يحملون الجنسية التايلاندية.

وأمس الإثنين، قال رئيس الوزراء التايلاندى سريثا تافيسين إن حكومته تبذل قصارى جهدها من أجل إعادة هؤلاء الرهائن إلى وطنهم.

وسيلتقي وزير الخارجية التايلاندي بارنبري باهيدا نوكارا في الدوحة الثلاثاء رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قبل أن يسافر إلى القاهرة حيث سيجري محادثات مع نظيره المصري سامح شكري الأربعاء.