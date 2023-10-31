وزير النقل: قريبا إنتاج قطع غيار ومكونات لصالح السكة الحديد من ورش كوم أبو راضى

كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل ، أنه قريبا سيتم إنتاج قطع غيار ومكونات لصالح السكة الحديد، من ورش كوم أبو راضى بالتعاون مع القطاع الخاص، وهدفنا مشاركة شركات عالمية لإنتاج وسائل النقل لتغطية احتياجتنا من وسائل النقل الثقيل، ونجحنا فى إنتاج الاتوبيسات محليا.

وقال وزير النقل:"إننا نطور الآن الترسانات البحرية لإنتاج المراكب الضخمة والتجارية، مشيرا إلى أن الوزارة تنشئ الآن مصنع إنتاج ألواح الصلب لإنتاج جسم السفن الكبيرة، وكذلك تعمل الوزارة على إنشاء مصانع عربات السكة الحديد، ويجرى الآن إنشاء مصنع لشركة الستوم العالمية للوحدات المتحركة، ومصنع للأنظمة، ويتم الآن تأهيل مصريين وتدريبهم على تصميم سوفت وير تمهيدا لمشاركتهم فى مصنع أنظمة التشغيل.

وأشار وزير النقل، إلى أن مصر تستهدف مشاركة الشركات العالمية للمساعدة فى توطين الصناعة، والمنافسة، لافتا إلى أن السوق المصرى كبير جدا ويجذب المستثمرين بشكل كبير.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن موعد وتفاصيل انطلاق مؤتمر ومعرض النقل الذكى TRANSMEA2023 والاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال المؤتمر والندوات والجلسات وورش العمل المختلفة، وذلك بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، ورؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، ورؤساء الموانئ والشركات القابضة، وقيادات وزارة النقل، ورئيس وقيادات الشركة المنظمة.

وفى السياق، أكدت وزارة النقل أن معرض النقل الذكى، يحظى بحضور مكثف من وزراء النقل فى الدول الأجنبية والعربية وكبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الإعلان عما أعدته وزارة النقل لزائرى المعرض من وسائل نقل حديثة.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر من 5 لـ 8 نوفمبر، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

ويقام معرض ومؤتمر النقل الذكى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيشهد حضور مكثف من وزراء النقل والسفراء بالدول الأجنبية والعربية المختلفة بالاضافة الى رؤساء كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل من مختلف دول العالم.



وزير النقل (13)

