وزير العمل يوجه بسرعة الانتهاء من دليل إجراءات التشغيل بالخارج

كتبت آية دعبس

وجه حسن شحاتة وزير العمل ، إلى سرعة الإنتهاء من"دليل إجراءات التشغيل بالخارج"، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج، تماشياً مع كافة المتغيرات التي لحقت بسوق العمل الخارجي، والتحديات التي تواجهه.

وبحسب بيان صحفى اليوم الثلاثاء، نقل وفد وزارة العمل توجيه الوزير إلى المشاركين في ورشة عمل بالقاهرة، نظمتها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والإدارة العامة لتنمية المواهب بالوزارة، لمناقشة مسودة "دليل إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) بشأن التشغيل بالخارج"، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والمنظمة الدولية للهجرة،و"الإتحاد الأوربي"بهدف تطوير الخدمات التي تُقدمها "الوزارة" بتوفير فرص عمل لائقة للراغبين في العمل بالخارج،وتأهيلهم وتوعيتهم قبل السفر ومتابعتهم ورعاية وحماية حقوقهم بعد السفر للعمل بالخارج.

وأوضحت "الوزارة" أن الورشة تأتي في إطار برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا" (THAMM) في مصر، في سياق الهدف المحدد الأول للبرنامج،حيث تتعاون الوزارة مع شركاء دوليين منهم "الإتحاد الأوروبي"، ومنظمة العمل الدولية،والمنظمة الدولية للهجرة، لإعداد "دليل الإجراءات"، وهدفت الورشة إلى جمع التعليقات حول مسودة إجراءات التشغيل القياسية، من الإدارات الرئيسية ذات الصلة من داخل "الوزارة" وأنه بناءً على التعليقات والتوصيات الختامية للورشة سيتم تحديث المسودة الأولية لإجراءات العمل القياسية بالصورة التي تساعد مستخدميها بالوزارة من الإدارات المختصة بالداخل والخارج، من تحقيق الهدف المرجو منها لحماية العمالة المصرية في ظل التشريعات الوطنية وتفعيل مبادئ التوظيف العادل.

وأوضح البيان الصحفي أن بداية المناقشات بين الأطراف المعنية بهذا الشأن كانت قد بدأت باستقدام الاستشاري الدكتورة ماجدة أسعد، لوضع مسودة أولية للاجراءات القياسية بالتشارك مع وزارة العمل، وطوال الفترة الماضية وكجزء من مرحلة جمع البيانات، تم إجراء مراجعة مكتبية تشمل بصفة أساسية: أ) الدلائل الموجودة ذات الصلة بالتشغيل بالخارج وإلحاق العمالة بالخارج، ب) استعراض المبادئ التوجيهية والنماذج والوثائق والإجراءات القائمة التي تحكم إلحاق العمال المصريين المهاجرين بالأسواق الدولية داخل الوزارة، ج) استعراضًا مكتبيًا يحدد أدوار ومسؤوليات كل من الإدارات المعنية بالتشغيل بالخارج وتحليل التفاعل فيما بينها، د) استعراضًا قانونيًا للقرارات والمقررات الوزارية الصادرة عن وزير العمل بتنظيم إجراءات تشغيل العمال المصريين بالخارج.. إلى جانب تنظيم عدد من الاجتماعات مع كافة الإدارات المختصة.