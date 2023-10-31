وزير الرى: دعوة تونس للاستفادة من إمكانيات المركز القومى لبحوث المياه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري عبد المنعم بلعاتى وزير الزراعة والموارد المائية والمصايد بالجمهورية التونسية على هامش فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وأعرب سويلم عن سعادته بهذا اللقاء الذى يؤكد على قوة العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات مشيرًا إلى تشابه التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وتونس، خاصة تحديات التغيرات المناخية وما ينتج عنها من موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنها من زيادة الاستخدامات المائية والتى توثر على مصر وعدد كبير من الدول العربية والأفريقية، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون لتحسين عملية إدارة المياه.

وتوجه سويلم بالدعوة لنظيره التونسى لزيارة المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة للتعرف على الإمكانيات البحثية المتميزة التى يمتلكها المركز من خلال المعاهد البحثية الـ12 التابعة له بتخصصاتها المختلفة، والنظر فى إستفادة الجانب التونسى من هذه الإمكانيات المتميزة فى خدمة ملف المياه بتونس.

كما أكد على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى عام 2015.

وأشار سويلم إلى قيام مصر بطرح مبادرة AWARe خلال مؤتمر المناخ الماضى، معربًا عن أمله فى مشاركة تونس فى هذه المبادرة الهامة التى تهدف لدعم الدول خاصة الدول الأفريقية والنامية فى التكيف مع تغير المناخ، كما دعا سيادته الجانب التونسى للاستفادة من إمكانيات "المركز الأفريقى للتدريب وبناء القدرات فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية"، والذى تم إنشاؤه تحت مظلة المبادرة.

ومن جانبه أشار الوزير التونسى إلى ما تواجهه تونس من تحديات عديدة نتيجة ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية، مشيرا لتوجه بلاده للتوسع فى الاعتماد على التحلية لإستخدامات مياه الشرب، ورغبة الجانب التونسى فى التوسع فى مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى على غرار ما تقوم به مصر حاليا من تنفيذ مشروعات كبرى فى هذا المجال.

وتوجه بلعاتى بالدعوة ل سويلم للمشاركة فى "منتدى المتوسط" المزمع عقده فى تونس فى شهر فبراير 2024 للتحضير للمنتدى العالمى العاشر للمياه والمقرر عقده فى اندونيسيا فى شهر مايو 2024، مشيرا لأهمية الخروج من منتدى المتوسط برؤية موحدة لعرضها خلال المنتدى العالمى العاشر للمياه.