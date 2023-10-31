وزير الدفاع الماليزى: سنطرح إرسال مهمة حفظ سلام فى فلسطين خلال اجتماع آسيان

ونقلت صحيفة (ذا ستار) الماليزية عن حسن قوله : "سأطرح الأمر خلال اجتماع وزراء دفاع الآسيان المقرر عقده الأسبوع المقبل في إندونيسيا، نحن بحاجة إلى الحصول على الصوت الجماعي لآسيان لأننا لا نستطيع أن نفعل ذلك بمفردنا".

وتابع "سننظر في الأمر بشكل أكبر إذا وافقت رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) على مهمة حفظ السلام تحت راية الأمم المتحدة".. مشيرا إلى أن مسألة مشاركة ماليزيا في مهام حفظ السلام تأتي ضمن اختصاص وزارة الخارجية.

وأردف قائلا :" إنها مسألة تتعلق بالشؤون الخارجية، ونحن في الوزارة والقوات المسلحة لن نتصرف إلا بناء على ما تقرر، فقط قرروا وسنكون هناك إذا كان هناك تفويض يسمح لنا بالقيام بذلك".

واعترف وزير الدفاع الماليزي بوجود دعوات في الآونة الأخيرة من عدد من المشرعين لماليزيا لإرسال بعثة لحفظ السلام إلى فلسطين.. قائلا "إن قرار إرسال قوات من جانب واحد إلى منطقة الصراع أمر صعب ، لأن الأمر يتطلب دراسة متأنية من مختلف الأطراف بما في ذلك وزارة الخارجية، وآراء الدول المحيطة المتضررة من الأزمة، والأهم من ذلك هو أنه يجب أن يكون هناك تفويض واضح من الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الدفاع الماليزي ، مجلس النواب بأن ماليزيا شاركت في 37 مهمة للأمم المتحدة منذ عام 1960، إما كمراقبين أو قوات حفظ سلام.