وزير الإنتاج الحربى يستقبل ممثلى "استشارة للتنمية الصناعية" لمناقشة التعاون

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى مع المهندس محمد مصطفى ممثل شركة استشارة للتنمية الصناعية وشركة (استدامة) للمدن الذكية ووفد مرافق، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن هذا اللقاء يأتى بهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا على أن سياسة العمل التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى ترتكز على تنفيذ دورها الرئيسى كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى بمصر إلى جانب حرصها على الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة وما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية لتصنيع منتجات مدنية تلبى احتياجات المواطنين إلى جانب مساهمة شركات ووحدات الإنتاج الحربى فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة التى تعزز مساعى التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة.

وأكد الوزير محمد صلاح، على أن منظومة العمل بوزارة الإنتاج الحربى تعد منظومة فريدة من نوعها حيث تضم عدد (16) شركة صناعية بالإضافة إلى عدد (3) شركات (للإنشاءات ونظم المعلومات والصيانة) إلى جانب ظهير بحثى يتمثل فى مركز التميز العلمى والتكنولوجى، كما تضم هذه المنظومة المتكاملة قطاعًا للتدريب وآخر لاختبارات الذخائر والأسلحة وكذا مركزًا طبيًا، معربًا عن استعداد وزارة الإنتاج الحربى للتعاون والتكامل مع الجهات المختلفة بالدولة بما يساهم فى دفع عجلة الإنتاج والبناء والتنمية إلى الأمام.

من جانبه أوضح المهندس محمد مصطفى ممثل "استشارة للتنمية الصناعية" أن الشركة تضم نخبة من المستشارين ذوى الخبرات الممتدة فى المجال الصناعى، مضيفًا أن الشركة متخصصة فى مجال تقديم الحلول والخدمات المتكاملة المتخصصة مثل الاستشارات الخاصة بمجال تأسيس الشركات بأنواعها، وكافة خدمات التنمية الصناعية بدايةً من تخصيص الأراضى مرورًا بإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للبدء فى الأنشطة الصناعية والاستمرار فيها (مثل تراخيص البناء والتشغيل وإصدار السجلات الصناعية)، وكذا الاستشارات المتعلقة بتصميم وإقامة خطوط الإنتاج والتأهيل للحصول على شهادات الجودة المحلية والعالمية فى مختلف القطاعات، مشيدًا بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربى من خبرات وإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وبشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة، مؤكدًا على الحرص للتعاون المشترك مع وزارة الإنتاج الحربى لتحقيق التكامل وتعظيم الإستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

كما أوضح الدكتور عمرو عبد الهادى ممثل (شركة استدامة) بأنه يتطلع للتعاون مع الإنتاج الحربى فى مجالات تصنيع متعددة وعلى رأسها تصنيع محطة توليد مياه من الهواء بطاقة 1000 م3/ اليوم - والتى تم عرض نموذج مصغر بطاقة 20 م3/ اليوم بجناح الشركة بمعرض اتحاد الصناعات - وكذا تصنيع روبوت لتنظيف أوجه المبانى الشاهقة وغيرها من المبتكرات التى يقوم بتصميمها فريق العمل الفنى بالشركة.