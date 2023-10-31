وزير الإسكان يصدر قرارين لإزالة مخالفات بالساحل الشمالى الغربى والفشن الجديدة

كتب أحمد حسن

وزير الإسكان: لا تهاون مع أى مخالفات بناء ولن نسمح بتكرار هذه الظاهرة المدمرة لثروتنا العقارية مرة أخرى

وزير الإسكان: حملات متنوعة على المخالفات بمدن 6 أكتوبر وطيبة الجديدة والشروق ودمياط الجديدة

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة مخالفات البناء الواقعة بالقطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى وتعديات ومخالفات بناء داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، مشددًا على مواصلة جهود أجهزة الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى لإزالة الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، لضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضارى بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات بجميع صورها.

وقال الوزير، إنه لا تهاون مع أى مخلفات بناء، ولن نسمح بتكرار هذه الظاهرة المدمرة لثروتنا العقارية مرة أخرى، مشددا على أن كل رئيس جهاز مدينة جديدة مسئول مسئولية مباشرة عن منع مخالفات البناء فى مهدها، أو سرعة إزالتها، وهذا الملف أحد المحددات الرئيسية فى تقييم رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان على أن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء المقامة داخل حدود القطاع الثانى للساحل الشمالى الغربى بقطعة أرض بقرية سياحية، والمتمثلة فى بناء روف بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة، والتعديات ومخالفات البناء الواقعة على مساحة 29 فدانا تقريبًا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة فى إقامة نشاط زراعى ملحق به مبنى كاستراحة للعمال ومخازن، وغير ذلك بدون سند قانوني.

وفى سياق متصل، أعلن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، عن شن عدة حملات لرفع الإشغالات وإزالة مخالفات البناء، فضلًا عن أعمال صيانة المزروعات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، تنفيذًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالحفاظ على النسق الحضارى والمظهر الجمالى، ومنع إقامة أى ظواهر عشوائية بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن حملات رفع الإشغالات استهدفت أحد المولات والقطاع الشمالى وأسفرت عن رفع إشغالات سنتر بالحى السابع وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الاستيلاء على الأرصفة بمحيط المفوضية وفتح الطريق أمام المارة، واستهدفت كذلك منطقة "العمرانية الأولى" وشارع جمال عبدالناصر.

وأضاف "النجار"، أن حملات إزالة مخالفات البناء استهدفت القطاعات الشرقى، والجنوبى والشمالى، حيث أسفرت حملة القطاع الشرقى عن إزالة زيادة فى النسبة البنائية لغرف السطح بالمخالفة للاشتراطات للقطعة رقم 9 بلوك 15/10 بالمجاورة 11 بحى غرب سوميد، وكذا القطعة رقم 40 بالقرية السياحية الثالثة، كما استهدف حملة القطاع الجنوبى عن إزالة استديوهات مخالفة بالقطعة رقم 577 بالمجاورة الثالثة والقطعة رقم 136 بالمجاورة الأولى بالحى الأول، وكذا إزالة فورية لأعمال زيادة فى غرف السطح للقطعة رقم 1893 بالمجاورة السابعة بالحى الثانى والقطعة رقم 1709 بالمجاورة الثامنة بالحى الثالث.

وتابع رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه كما استهدفت حملة القطاع الشمالى الحى السابع وأسفرت عن إزالة محال وقواطع بالطوب للقطعة رقم 208، حيث تم إزالة أعمدة بنائية للقطعة رقم 198، بجانب ضبط سيارة نقل تحمل مخلفات وغير ملتزمة بالشروط البيئية المحددة قانونًا بالمنطقة الصناعية، حيث تم التحفظ عليها بمعرفة إدارتى الأحياء والأمن.

وأضاف المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه تم شن حملة بمنطقة السوق المكشوفة بمركز خدمات مدينة طيبة الجديدة، لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات، حيث أسفرت الحملة عن التحفظ على الإشغالات المتواجدة بالممرات وخارج حدود المحال التجارية المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك فى إطار التصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين واتخاذ أقصى درجات الحزم وتطبيق القوانين ضد المخالفات وخاصة ظاهرة الإشغالات.

وقـاد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مكبرة استهدفت سيارات النقل الثقيل المخالفة وذلك بحضور العميد تامر عادل، رئيس قسم شرطة تعمير مدينة الشروق.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارتى نقل مخالفتين بمدخل الحى الثالث شرق والتحفظ عليهما بمقر الجهاز، موجهًا باستمرار شن الحملات بجميع أنحاء مدينة الشروق.

وأضاف المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه بالمرور الدورى لرئيس الحى الرابع تم رصد حالة تعد بالشروع فى عمل شدة خشبية وصب لدور مخالف بالقطعة رقم (70/36) بالحى الرابع، وقامت على الفور إدارتا التنمية والأمن باتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المعدات وإيداعها بمخازن الجهاز، وتم إيقاف الأعمال واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأكد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة أى ظواهر للتعديات والإشغالات، وحرص الجهاز على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة.