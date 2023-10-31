وزيرة خارجية اليابان تعرب عن قلقها إزاء الوضع الإنسانى المتدهور فى غزة

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اتفقت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا على الحفاظ على تواصل وثيق مع المبعوث الفلسطيني في طوكيو للمساعدة في تحقيق استقرار الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن كاميكاوا التقت، الاثنين، المبعوث الفلسطيني إلى اليابان وليد صيام، حيث أعربت كاميكاوا عن قلقها إزاء الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.



وأعلنت كاميكاوا أن اليابان ستمنح مساعدات طارئة بقيمة 10 ملايين دولار لمساعدة المدنيين في غزة، فيما أعرب المبعوث الفلسطيني عن تقديره لهذه المساعدات.. واتفق الجانبان على العمل معا من أجل التوصل لتسوية مبكرة للوضع.