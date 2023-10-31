وزارة العمل تعلن عن 5931 فرصة شاغرة فى 11 محافظة برواتب تبدأ من 3000 جنيه

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، عن تلقيها طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة، لشغل 5931 وظيفة خالية حتى الآن، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة "ذوي الهمم"، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع سرعة التقديم على تلك "الفرص" عليها من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023، المُقبل، موضحة أن كافة بيانات نشرة التوظيف الجديدة، وأرقام الشركات موجودة على الموقع الرسمي للوزارة في باب "النشرة القومية للتشغيل" على اللينك التالي : https://www.manpower.gov.eg/

وجاء في البيان الصحفي، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدرها"الوزارة" اليوم من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بالإدارة، تُعلن عن فرص عمل جديدة، متوفرة في 11 محافظة،هي: القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية ،وأسيوط، وقنا ،وسوهاج ، ودمياط ، والوادى الجديد ، والفيوم ...وفي تخصصات: مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومحاسبين ، وصيدليين ، ومساعد صيدلى ، ومحضر طلبيات ، ومدير فرع ، ورئيس فريق ، وأخصائي موارد بشرية ، ومراقب جودة ، وعمال إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال مخازن ، وأخصائيين مشتريات، ومندوبين مبيعات ، ومحصلين ،ووسطاء تأمين،ومندوبين توزيع،وكافة أعمال الفندقة،وعمال خياطة بكافة الأقسام،وفنيين جميع التخصصات،وعمال نظافة،وتخصصات أخرى.

ودعت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، شباب مصر الباحث عن فرص عمل إلى التقديم على الوظائف الجديدة التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُصدرها كل 15 يوماً، تنسيقاً مع شركات قطاع خاص في عددِ من المحافظات، مشيرة إلى توجيهات وزير العمل حسن شحاتة المُستمرة لمديري المديريات بالمحافظات، بتحري الدقة والمصداقية، ومتابعة تلك الفرص لحين إستلامها من جانب الراغبين في العمل، بل ومتابعة تطبيق القوانيين ذات الصلة بعلاقة صاحب العمل بالعامل ،وضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحقيق "الأمان الوظيفي" للعامل ،وتقديم شاب مؤهل ،ومُدرب لصاحب العمل ،وتعزيز العلاقات بين طرفي "العمل والإنتاج " .

وبحسب البيان، تضم النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات،وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة،برواتب مُجزية،فى إطار تنفيذ خطة "الوزارة" لرعاية وتدريب وتشغيل ذوي الهمم،وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..ووجه وزير العمل حسن شحاتة جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المُتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحِري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ويُشار هنا إلى أنه وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"،إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.