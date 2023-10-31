اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 07:54 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزارة الدفاع الروسية: تدمير مسرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 07:05 م
وزارة الدفاع الروسية: تدمير مسرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الجيش الروسي
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق مقاطعة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وذكرت الوزارة -في بيان- أنه "في 31 أكتوبر، وفي حوالي الساعة 4:00 مساء بتوقيت موسكو (1:00 بتوقيت جرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على منشآت في الأراضي الروسية "، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.


وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة أوكرانية دون طيار فوق منطقة بريانسك.







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