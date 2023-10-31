وزارة الدفاع الروسية: تدمير مسرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة أوكرانية بدون طيار فوق مقاطعة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا.

وذكرت الوزارة -في بيان- أنه "في 31 أكتوبر، وفي حوالي الساعة 4:00 مساء بتوقيت موسكو (1:00 بتوقيت جرينتش)، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرة دون طيار على منشآت في الأراضي الروسية "، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.



وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت طائرة أوكرانية دون طيار فوق منطقة بريانسك.