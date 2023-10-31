وزارة التعليم: 625 مدرسة بها 121 ألفا و735 طالبا بشمال سيناء

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجمالى عدد الطلبة بمدارس شمال سيناء وصل إلى 121735، بواقع 625 مدرسة و3805 فصل دراسى و9209 معلم.

ووصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار العريش الدولى، يرافقه وفد وزارى رفيع المستوى.

قال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن أحدث مشروعات التعليم التى شهدتها شمال سيناء، وتتضمن:

1 ـ المدرسة الفكرية فى مدينة بئر العبد وتم البناء مساحة 3750 متر مربعا بتكلفة 13 مليون جنيه، وتضم مبنى فصول دراسية بمساحة 560 مترا مربعا وعدد 13 فصل تربية فكرية واستراحة مدرسين، حيث تتكون من دور أرضى ودورين علويين وملحق إقامة طلبة بمساحة 280 متر مربع على دورين بجانب غرفة حارس.

2 ـ المدرسة الرسمية لغات أنشئت على مساحة 9765 مترا مسطحا بتكلفة 8 ملايين و845 ألفًا و410 جنيهات، تضم دور أرضى و4 أدوار علوية، بها 28 فصلا تعليميا يتسع لـ 1120 طالبا وطالبة، وتضم فناء وفناء رياض أطفال وحديقة وملعب ومنطقة توسعات مستقبلية.

3 - مدرسة العريش الثانوية المعمارية بالعريش على مساحة 4500 مترا مربعا، وتحتوي على دور أرضي و4 طوابق وبها 12 فصل تعليمي تسع 480 طالبا، وتضم ورشتين و5 تخصصات، بتكلفة بلغت 13 مليونا و104 آلاف و435 جنيهًا، وتضم 280 طالبا في 5 تخصصات وهي الخرسانة المسلحة والبناء والتشييد والأعمال الصحية و النجارة وأعمال البناء والبياض والديكور.

4 - مدرسة الخروبة بالشيخ زويد تم إنشاؤها على مساحة 7826 مترًا مربعًا وتتكون من دور أرضى و3 أدوار عليا بمساحة 390 مترا مربعا، وتضم 11 فصلا تعلميا بتكلفة بلغت 5 ملايين و322 ألفا و849 جنيهًا.

5 - الفصل سابق التجهيز في مدرسة نجع شيبانة يأتي في إطار دعم وزارة التربية والتعليم بالفصول سابقة التجهيز، ودعم القرى العائدة وتمكين التعليم لطلاب القرى العائدة واستيعاب أكبر عدد من الطلاب وتخفيف الكثافة الطلابية، 6 - مدرسة أبو فرج للتعليم الأساسى على مساحة 1772 مترا مربعا بتكلفة 8 ملايين و623 ألفا و185 جنيه، وتتكون من دور ارضي و3 أدوار علوية بمساحة 630 مترا مربعا، وتحتوى على 22 فصلا تعليميا، ومدرسة العوايضة أقيمت على مساحة 2606متر مربع، بتكلفة 2 مليون و868 ألفا و953 جنيها، وتتكون من دور أرضي و3 أدوار علوية بمساحة 360 مترا مربعا، وتحتوي على 22 فصلا تعليميا، وتم إنشاؤها ضمن إعادة إنشاء المدارس المهدمة بالشيخ زويد ضمن خطة المرور على المدارس التى مر على إنشائها أكثر من 15 عاماً، ومدرسة الشلاق الابتدائية الجديدة وأقيمت على مساحة 1633 مترا مربعا بتكلفة 5 ملايين و793 ألفا و230 جنيها.