وزارة التضامن: توزيع حقائب مطهرات للأسر بالأسمرات للوقاية من أمراض الشتاء

كتب مدحت وهبة

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الفعاليات التوعوية في منطقة الأسمرات، وذلك في إطار حملة "النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك "، وذلك لتوعية الأسر الأولى بالرعاية بالعادات السليمة للوقاية من أمراض الشتاء، و شارك في الندوات مجموعة من الخبراء المتخصصين فى التوعية منهم الدكتور مجدى حلمي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، والدكتورة منى عادل أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة والدكتورة أماني عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي ، وعدد من المتخصصين فى الصحة العامة والتغذية السليمة وتغيير السلوكيات لتعزيز كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية ونظافة المنزل والمنطقة المحيطة به كأحد سبل الوقاية من انتقال العدوى وانتشار الفيروسات خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء.

وانطلقت الفعاليات في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى أسر برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وكافة الأسر المستفيدة من تدخلات الحماية الاجتماعية، خاصة مع انطلاق العام الدراسي وزيادة احتمالية انتشار نزلات البرد المرتبطة بتغير الطقس، وهي حملة توعية موسعة تستهدف التوعية بكيفية حماية الأسر من السلوكيات الاجتماعية السلبية التي تؤدي لانتشار الأمراض داخل الأسرة وفي التجمعات.



وشهدت الفعاليات حضور عدد من الأسر ضمت عددًا كبيرًا من النساء والأمهات وجدات لأطفال داخل 9 حضانات بمنطقة الأسمرات وأخريات من المستفيدات من خدمات الوزارة المقدمة من خلال مركز الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بحى الأسمرات وتم توزيع شنط للأسر بها منظفات ومطهرات وأدوات وقائية لتعزيز استخدامها بصفة دائمة لحماية الأسرة من الأمراض وترسيخ العادات الصحية السليمة.



وأكد الدكتور مجدي حلمي مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لبرنامج وعي على أهمية الالتزام بسلوكيات النظافة التي تعزز وقاية الأسر من أعراض كورونا وأمراض الشتاء، وأهم النصائح الاجتماعية لتجنب التعرض لها وحماية الأطفال الصغار، خاصة حديثي الولادة وضرورة الالتزام بالتطعيمات المقررة لتجنب الأمراض التى تحدث الإعاقات المختلفة، مثل شلل الأطفال وكيفية الحفاظ على كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة الأكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد فى الشتاء وكيفية تهيئة البيئة لوقاية الأسر الأولى بالرعاية مع توضيح الأساليب والسلوكيات غير المكلفة وأهمية التباعد بين الأشخاص في الأماكن العامة ومراعاة تهوية المنزل وتجنب الأماكن المغلقة وغسل الأيدى بشكل مستمر أثناء اليوم.



وأوضحت الدكتورة منى عادل أستاذ مساعد الصحة العامة وطب المجتمع بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة أهمية التغذية الصحية السليمة وإعداد طعام يومي صحي للطفل بأقل التكاليف للوقاية من سوء التغذية والاستفادة من وصفات شعبية مفيدة تساعد فى الوقاية من نزلات البرد وأمراض الشتاء وكيفية تعزيز السلوكيات الإيجابية بين الأطفال ورفع وعى الأطفال بقضايا البيئة والنظافة والوقاية من أمراض الشتاء وكيفية حماية كبار السن من نزلات البرد والعدوى طبقاً للمعايير المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.



وأشارت الدكتورة أماني عبد الفتاح مدير الإدارة العامة لشؤون الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي إلى الدور الذى تقدمه الحضانات فى ترسيخ سلوكيات النظافة لدى الطفل فى المرحلة العمرية المبكرة من حياته خاصة أطفال الأسر الأولى بالرعاية من خلال تنفيذ أنشطة توعوية ونشرات ولافتات حائطية توضح أهم السلوكيات التي لابد من تجنبها لحماية الأسر من أمراض الشتاء التي تؤثر على تلك الفئات التي تعمل في كثير من الأحيان بسوق العمل غير الرسمي وعرض قصص نجاح لأسر من المستفيدين من خدمات الحماية الاجتماعية قاموا بتنفيذ مشروعات صغيرة مدرة للدخل وحماية أطفالهم من تداعيات التسرب من التعليم والاستهداف بالتوعية يكون لاطفال الحضانات وأسرهم .



والجدير بالذكر أن مجمع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يضم مكتبة ومركز كمبيوتر ومحو أمية وتعليم قراءة وكتابة ومركز تنمية مهارات الأطفال ومركزاً لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وآخر لإعداد الأسر المنتجة وعدة ورش للتدريب المهني وعيادة 2 كفاية ويقوم المجمع باستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلي مركز استضافة وتوجيه المرأة ومركزا للاستشارات الأسرية الذي يقدم العديد من الخدمات الأسرية لأهالي الأسمرات ممن يعانون من مشاكل أسرية، كما يقوم المجمع بتدريب السيدات علي مهارات الخياطة من خلال ورش متخصصة، ويعمل المجمع فترة مسائية نظرا للإقبال الكبير علي الخدمات المقدمة.



وينفذ حملة «النظافة صحة وسلامة.. احمي نفسك وأسرتك برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، بالمشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي، والجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع، ووسائل الإعلام الجماهيري ومنصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الرائدات الاجتماعيات التابعات للوزارة والعاملين بالوحدات الاجتماعية لتوصيل الرسائل الاجتماعية والصحية المعتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وتشمل الحملة كافة المحافظات.