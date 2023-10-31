اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:58 م
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نقابة الأطباء تنشر أسماء مقررى اللجان.. جمال عميرة رئيسا للتحقيق والتأديب

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 05:05 م
نقابة الأطباء تنشر أسماء مقررى اللجان.. جمال عميرة رئيسا للتحقيق والتأديب نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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نشرت النقابة العامة للأطباء، أسماء مقررى اللجان النقابية، وذلك بعد انتخابات التجديد النصفى، حيث جاءت على التحو التالى:
 
1- لجنة التحقيق وأداب المهنة : الدكتور جمال عميرة.
 
2- الهيئة الاستئنافية : الدكتور شادي صفوت ، الدكتور أحمد شوشه.
 
3- لجنة الشباب : الدكتور احمد السيد.
 
4- لجنة الرواد : الدكتور عمرو محمد علي.
 
5- لجنة الحريات : الدكتور أحمد الهواري.
 
6- اللجنة القانونية: الدكتور طارق منصور.
 
7- لجنة النقابات الفرعية والروابط: الدكتور مايكل يوسف.
 
8- لجنة العلاقات الخارجية: الدكتور عبد الرحمن مصطفي.
 
9- لجنة تقييم الشهادات: الدكتور أيمن عبد الحميد سالم.
 
10- اللجنة الفنية والثقافية: الدكتور أحمد حمدي اليك.
 
11- اللجنة النقابية الوزارية : هيئة المكتب مع النقيب الدكتور أسامة عبد الحى.
 
 
 
وكان قد عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، ظهر الجمعة، 20 أكتوبر 2023، أول اجتماع له عقب إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى، وذلك لتشكيل هيئة مكتب النقابة، وجاء الاتفاق على تشكيل هيئة المكتب، كالآتي:
 
نقيب اطباء مصر : الدكتور  أسامة عبد الحى
 
الوكيل: الدكتور  جمال عميرة
 
الأمين العام: الدكتور محمد فريد حمدي
 
الامين العام المساعد : الدكتور خالد أمين زارع
 
أمين الصندوق : الدكتور أبو بكر القاضي
 
أمين الصندوق المساعد:  الدكتور أحمد  علي.
 
 
 
 






نقابة الاطباء

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