مياه الشرب بالبحر الأحمر: دعم الحملة الميكانيكية بـ40 مليون جنيه.. صور

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أن تم دعم الحملة الميكانيكية بالشركة بعدد 6 سيارات مياه بتكلفة 40 مليون جنيه، وذلك لخدمة عملاء الشركة فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئ الذى يتسبب فى انقطاع المياه عن بعض المناطق أثناء إجراء أعمال الصيانة لتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشر، ولتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين.

ومن جانب اخر تفقد المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر، اصطفاف سيارات ومعدات الشركة للتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى فى حالة تعرض أى مدينة من مدن المحافظة لأمطار أو سيول.

وأكد على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالات الطوارئ بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل من المهندسين والفنيين والمشرفين والكيميائيين والعمال يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة.