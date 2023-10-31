موجز الاقتصاد: توصيل الغاز لمنازل أكثر من 48 ألف عميل منزلى بالعريش وبئر العبد

كتب أحمد حسن

نشر موقع اليوم السابع اليوم الثلاثاء الموافق 31-10-2023، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة المحلية والعالمية، منها توصيل الغاز لأكثر من 48 ألف عميل منزلى بالعريش وبئر العبد فى سيناء، مجلس الذهب العالمى: 800 طن حجم طلب البنوك المركزية على الذهب منذ بداية 2023.

توصيل الغاز لأكثر من 48 ألف عميل منزلى بالعريش وبئر العبد فى سيناء

نجحت الدولة المصرية منذ عام 2014 فى تنمية سيناء، ويوضح ذلك حجم الاستثمارات للمشروعات فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ويأتى من ضمن تلك المشروعات مشروعات الغاز الطبيعى ومنها توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى وشبكات نقل الغاز.

وزارة الهجرة وغرفة القاهرة توقعان بروتوكول تعاون مشترك للتدريب والتأهيل

وقعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والغرفة التجارية للقاهرة برتوكول تعاون مشترك لتدريب وتأهيل الشباب المصرى للعمل بالسوق الخارجى والمحلي.

وزير البترول يبحث مع رئيس كابريكورن البريطانية خططها المستقبلية بالصحراء الغربية

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية راندى نييلى الرئيس التنفيذى لشركة كابريكورن إنرجى البريطانية وإليانور رولى المدير العام للشركة، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية فى مناطق امتيازها بالصحراء الغربية،

تعرف على أبرز المشروعات السياحية فى شمال سيناء لاستغلال مقوماتها السياحية

تشهد محافظة شمال سيناء، بمدنها المختلفة، العديد من المشروعات السياحية التي تهدف لجذب الملايين من السياح من مختلف دول العالم لما تملكه هذه المحافظة الساحرة من مقومات سياحية فريدة كن نوعها.

اتحاد المستثمرين: الدولة هيأت البنية التحتية لتحقيق تنمية في سيناء

قالت الدكتورة عبير عصام، رئيس المجلس العربي لسيدات الأعمال، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن القيادة السياسية المصرية وضعت تنمية سيناء ضمن أولوياتها في تحقيق التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030 باعتبارها بعد قومي لمصر، وبذلت خلال 9 سنوات الماضية جهودا حثيثة لتمهيد الطريق نحو تنمية حقيقية لسيناء من خلال مشروعات الدولة القومية في البنية التحتية المختلفة.

التخطيط: البيانات الإحصائية ركيزة أساسية فى صياغة استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن البيانات الإحصائية تعد ركيزة أساسية في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، سواء في الإطار الوطني أو الدولي، وهو ما ينعكس على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والديموغرافي.

22.3 % انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى فى شهر أغسطس 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الثلاثاء النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2023 وقد بـلغــت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 3.88 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2023 مقابل 4.99 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدره 22.3 ٪.

مجلس الذهب العالمى: 800 طن حجم طلب البنوك المركزية على الذهب منذ بداية 2023

أعلن مجلس الذهب العالمي في تقريره عن أوضاع الذهب خلال الربع الثالث من 2023، أن الطلب من قبل البنوك المركزية العالمية لا يزال مرتفع ليسجل وتيرة شراء هي الأعلى منذ العام الماضي، حيث ارتفع الطلب على الذهب باستثناء البورصة خلال الربع الثالث بنسبة 8% بينما ارتفع الطلب من البنوك المركزية منذ بداية العام بنسبة تفوق 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل مستوى قياسي جديد بلغ 800 طن من الذهب.

وزير الكهرباء يوقع اتفاقية تمديد عقد تطوير محطتى سيدى كرير والعطف

شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مراسم توقيع اتفاقية تمديد عقد إعادة تأهيل وتطوير ورفع كفاءة محطتي كهرباء سيدي كرير والعطف بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة "ميتسوبيشي باور" التابعة لمجموعة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة".

وزير المالية: تسريع إجراءات إصدار «الموافقات» لسيارات المصريين بالخارج

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، في لقائه مع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الموقف التنفيذي لمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» التي صدر قانون بمدها 3 أشهر، حيث بدأ التطبيق الإلكتروني تلقي طلبات الراغبين منذ أمس الإثنين.

الرقابة على الصادرات تطلق الموقع الإلكترونى وميكنة إجراءات الدفع يناير المقبل

عقدت الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للعرف التجارية برئاسة الدكتور شريف الجبلي أمس الاثنين اجتماعا مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات الهيئة.