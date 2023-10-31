مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولى

كتب سمير حسنى

اتهمت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية لحقوق الانسان، إسرائيل بانتهاك القانون الدولى بحربها ضد غزة، مشددة على أن العدوان الإسرائيلي غير قانونى.

وقالت ألبانيز فى لقاء عبر قناة القاهرة الإخبارية: "إسرائيل ليس لديها حق في شن حرب ضد غزة"، معربة عن صدمتها القوية بردود فعل المجتمع الدولى تجاه أفعال إسرائيل في غزة، متهمة الولايات المتحدة والغرب بعدم الضغط على إسرائيل لوقف حربها ضد القطاع.

وشددت المقررة الأممية لحقوق الإنسان، أن قتل إسرائيل للأبرياء لا يعد دفاعا عن النفس، مبينة أن الفلسطينين في غزة يعانون حصارا على مدار العديد من السنوات.