معجزة سيناء.. عشبة كف مريم تزيد خصوبة النساء وتعالج الاكتئاب

كتبت فاطمة ياسر

كف مريم أو شجرة الرهبان الاسم العلمي (Vitex agnus-castus) هي شجرة يصل طولها من 2 إلى 4 أمتار، وتنمو فى سيناء وتستخدم في علاج الكثير من الأمراض، لها العديد من الفوائد الصحية ، وذلك وفقا لموقع “globeecho”.

فوائد عشبة كف مريم فى سيناء



-الدورة الشهرية



تستخدم عشبة كف مريم للتخفيف من أعراض الدورة الشهرية، ويمكن تناولها قبل الدورة الشهرية، لتخفيف آلام الجسم والتغلب على تقلبات المزاج، وأثناء فترة الحيض لعلاج آلام البطن، وتقليل الغثيان، بالإضافة إلى آلام الثدي، وتقلب المزاج، والعصبية، والصداع، والإمساك.

وجدت دراسة نشرت عام 2013 أن كف مريم يساعد على تقليل هرمون يسمى البرولاكتين، وهذا من شأنه أن يعيد توازن الهرمونات المهمة لتخفيف أعراض الدورة الشهرية، مثل هرمون الاستروجين والبروجستيرون.

-الخصوبة:



تتميز عشبة كف مريم بقدرتها على تقليل مستويات هرمون الاستروجين في الجسم، لأن ارتفاع نسبته يهدد المرأة بآلام مزعجة في الثدي، ويؤدي إلى ضعف الخصوبة، مما يسبب تأخر الإنجاب، والتعرض للاضطراب في مواعيد الدورة الشهرية.

-البشرة:



توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة فيها وحمايتها من علامات الشيخوخة المبكرة وعلاج مشاكل الكلف والنمش الناتجة عن أشعة الشمس .

يساعد على علاج حب الشباب المرتبط مباشرة بالبشرة الدهنية ويقلل من إفراز المواد الدهنية مما يؤدي إلى توازن الدهون وبالتالي تحويل الوجه إلى حالته الطبيعية.

يحفز نبات كف مريم الجلد على إنتاج الكولاجين، مما يساعد على شد الجلد والحفاظ على مرونته، وبالتالي يؤخر ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة الناتجة عن الشيخوخة.

يقلل من معدل ظهور شعر الوجه ويعيد توازنه للبشرة مما يحميها من الحبوب بأنواعها مثل حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء.

-الشعر:



تقوي بصيلات الشعر، وتحفزة على النمو ويزيد كثافته، ويقضي على القشرة، وتعالج عشبة كف مريم تساقط الشعر، كما أنها تحارب الصلع، وتعالج تقصف الشعر، وتضاعف نعومة الشعر ولمعانه، وتحمي فروة الرأس من العديد من الأمراض الجلدية مثل الصدفية.

-الاكتئاب:



تعمل عشبة كف مريم على محاربة الاكتئاب، فتناولها يساهم في تحسين المزاج والتخلص من القلق والتوتر، كما تقلل من فرص الإصابة بالاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب.

-سن اليأس:



وفي سن اليأس، تحدث بعض الأعراض المزعجة، مثل الهبات الساخنة والقلق الزائد والتعرق الليلي، مما يساهم في التخفيف منها عن طريق تناول كف مريم.