مظاهرة مؤيدة لفلسطين في قلب مكتب نائبة رئيس وزراء كندا.. فيديو

أحمد علوى

اقتحم مجموعة من الكنديين المتضامنين مع فلسطين، مكتب نائبة رئيس الوزراء، ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند في تورونتو للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

اقتحام مكتب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة المالية الكندية كريستيا فريلاند في #تورونتو للمطالبة بوقف إطلاق النار في #غزة #شاهد_سكاي pic.twitter.com/4Odk7qlXZ2 — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 31, 2023

وتصاعد العدوان الإسرائيلي، على غزة في اليوم الخامس والعشرين من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

يأتي ذلك فيما قالت وزارة خارجية النرويج اليوم الثلاثاء، إن النرويج تعتقد أن إسرائيل ربما تكون قد انتهكت القانون الدولي بقصفها لقطاع غزة، ما أدى إلى تسوية أحياء كاملة بالأرض وقتل آلاف الفلسطينيين، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وذكرت الخارجية، أنه بينما تؤيد أوسلو حق إسرائيل في الدفاع عن النفس فإنه يجب الالتزام بالقانون الإنساني.

وأضافت أن هذا يعني التمييز بين المقاتلين والمدنيين وضمان أن تكون الهجمات العسكرية متناسبة لتجنب إلحاق ضرر مفرط بالمدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأكدت: "نعتقد أنه كانت هناك حالات لم يتم فيها احترام هذا التناسب وهذا التمييز بشكل كامل".

وقال مسؤولون إسرائيليون، إنهم لن يتوقفوا عن هجومهم على غزة حتى يتم تدمير حماس.

ولعبت النرويج دور الوسيط في المحادثات التي دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في الفترة 1992-1993، والتي أدت إلى اتفاقات أوسلو في عام 1993. ومنذ ذلك الحين، ظلت تشارك كرئيسة لمجموعة المانحين التي تنسق المساعدات الدولية للفلسطينيين.