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مصطفى مدبولى: مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية طوال عقود ولن تسمح بتصفيتها

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 03:53 م
مصطفى مدبولى: مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية طوال عقود ولن تسمح بتصفيتها رئيس الوزراء أمام معبر رفح
كتب سمير حسنى

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا بحل الدولتين، ولن يكون هناك استقرار في المنطقة دون هذا الحل.

أضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى بمعبر رفح: أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية سواء على حسابها أو الآخرين، وندعو العالم إلى تبنى حل عادل وشامل يضمن الاستقرار وعدم تكرار هذه الازمة الإنسانية.

وأكد مدبولي أن مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية على مدار عقود وعقود،  ومنذ 1948 ولا نباهي بذلك لكنه الواقع، مشيرا إلى مصر ساهمت بعشرات آلاف الشهداء في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

 







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معبر رفح

غزة




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