اليوم السابع
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الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 07:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.. رسائل مدبولى من معبر رفح.. إنفوجراف

الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023 06:40 م
مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية.. رسائل مدبولى من معبر رفح.. إنفوجراف

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تفقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، معبر رفح، وأكد أن مصر ضد أى استهداف للمدنيين من أى جانب، وضد سقوط أى ضحايا من المدنيين الأبرياء.

وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى من أمام معبر رفح: "مع هذه الأزمة غير المسبوقة فى قطاع غزة ندعو العالم أن يدين سقوط الضحايا من كل جانب، فلا يوجد أفضلية أو ميزة لجانب على جانب آخر.. نحن ضد سياسة العقاب الجماعى ضد سكان غزة.

وفى هذا ىالإنفوجراف نرصد أبرز رسائل رئيس الوزراء من أمام معبر رفح:

مصر تحملت عبء القضية الفلسطينية طوال عقود ولن تسمح بتصفيتها

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مصر ضد استهداف المدنيين وسياسة العقاب الجماعى

مصر ساهمت بعشرات الآلاف من الشهداء فى الدفاع عن القضية الفلسطينية

كل مؤسسات المجتمع المصرى تهدف لحل الأزمة الإنسانية فى غزة

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نشكر كل المؤسسات والمتطوعين المقيمين فى معبر رفح

الأزمة الإنسانية فى غزة يجب أن تتوقف ومن الضرورى وقف الانتهاكات الإسرائيلية

اليوم هو تدشين لعملية التنمية الكبرى فى شمال سيناء

ندعو العالم لتبنى الحل الشامل والعادل الذى يضمن الاستقرار فى المنطقة

مصر حريصة على دخول المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين بأسرع وقت

مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها أو على حساب أطراف أخرى

لن يكون هناك استقرار فى المنطقة إلا إذا تبنى العالم كله "حل الدولتين"







رئيس الوزراء

معبر رفح

مصر

القضيه الفلسطينية




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