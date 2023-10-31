مسلح يحتجز رهائن فى مكتب بريد باليابان

وكالات الأنباء

يحتجز شخص يُشتبه بأنه مسلّح عدداً غير معروف من الرهائن داخل مكتب للبريد فى اليابان، وفق ما أعلنت السلطات اليوم الثلاثاء.

وقالت سلطات مدينة وارابي على موقعها على الإنترنت "عند حوالى الساعة 14,15 اليوم الثلاثاء، احتجز شخص رهائن فى مكتب للبريد فى منطقة تشوأو 5-تشوم التابعة لمدينة وارابى.. يحمل المهاجم ما يبدو أنه مسدّس"، حسبما نقل موقع "الشرق" الإخبارى.

يأتي ذلك فيما تحقق الشرطة في حادث إطلاق نار وقع في المنطقة ذاتها في وقت سابق من الثلاثاء، إذ أصيب شخصان بجروح طفيفة في ذلك الحادث من دون أن تتضح كيفية إصابتهما.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرجل داخل مكتب البريد مرتديا قبعة بيسبول وسترة بيضاء تحت معطف غامق اللون، بينما بدا أن مسدسا كان معلقا في حبل حول رقبته.