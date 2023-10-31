وقالت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة، إن المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة وتجولوا في باحاته وأدوا طقوسًا تلمودية في مُحيط مُصلى الرحمة.

وفي السياق، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في مُحيط "الأقصى"، وأوقفت عند أبواب المسجد، الطلاب وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس داخل المسجد.

وينفذ المُستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك ما عدا يومي الجمعة والسبت، في مُحاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي بالخليل.

